Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

В Украине еще больше потеплеет: синоптик рассказала о капризах погоды

10 февраля, 11:26

Из Европы будет сильно задувать в Украину, местами ожидается штормовой ветер

/ Фото: PxHere

Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер будет еще и во вторник, зато станет теплее – местами температура воздуха повысится до 8 градусов тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сильный ветер завтра удержится в большинстве стран Европы, в том числе и в Украине. Отметим, что причиной штормового ветра стал циклон Sabine, который образовался над Скандинавией.

"Температура воздуха в Украине ожидается высокой. 11 февраля в течение дня 1-6 градусов, на юге местами до +8 градусов. Даже ночью существенно потеплеет до нуля, разве что на востоке еще побудет 3-8 градусов мороза. Атмосферный фронт несет в Украину осадки – дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от запада до востока в течение суток", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве осадки ожидаются уже сегодня, а завтра дождь и мокрый снег будут ночью и утром. Затем во вторник днем – прекращение осадков и прояснение, а вечером – снова будет мокро. Сегодняшний сильный ветер днем немного уменьшится. Температура воздуха ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем – ​​до +5.

В тренде
Ураганный ветер и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

Новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега. Из-за снегопада на дорогах застревали машины – из снежного плена спасатели вытащили 34 автомобиля.

В последние дни погода не на шутку разошлась и в других регионах страны. Так, например, непогода обрушилась на Одесскую область, а больше всего проблем было на трассе Одесса – Рени.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света остались около 20 населенных пунктов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода ветер дождь прогноз погоды синоптик

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок января
В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок январяАвто
Должников за коммуналку ждут неприятности
Должников за коммуналку ждут неприятностиЖКХ
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеЭкономика
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построят
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построятУкраина
Переходное правосудие на Донбассе: что придумали в рабочей группе по реинтеграции ОРДЛО
Переходное правосудие на Донбассе: что придумали в рабочей группе по реинтеграции ОРДЛОПолитика
Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условие
Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условиеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...