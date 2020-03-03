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Состоится полуфинал всеукраинского конкурса "Авиатор 2020"

3 марта, 09:39

Сергей Остапенко

В третьем отборочном туре принимает участие 391 студент со всей Украины

5 марта в ведущих технических и авиационных вузах Украины пройдет полуфинал масштабного студенческого конкурса "Авиатор 2020".

Образовательный проект реализует благотворительный Фонд Бориса Колесникова. В третьем отборочном туре принимает участие 391 студент со всей Украины.

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В рамках полуфинала юные авиаторы будут решать бизнес-кейсы от членов жюри проекта.

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Впереди у конкурсантов – финал и презентация собственного проекта / стартапа.

Напомним, победители "Авиатора 2020" летом посетят Международный авиасалон Фарнборо в Лондоне. Их ожидает общение с зарубежными специалистами, знакомство с достижениями мирового авиапрома.

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