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Состояние здоровья узника Кремля Шумкова резко ухудшилось: подробности

7 ноября, 12:58

Александр прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления

Александр Шумков. Фото: скриншот

Александр Шумков. Фото: скриншот

Узник Кремля, украинский военнослужащий Александр Шумков, который недавно был госпитализирован, прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления. Об этом сообщает тетка политзаключенного украинца со ссылкой на адвоката Романа Лызлова.

"Адвоката долго не допускали к Александру (в больницу). Саша прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления. Саша бледный, у него не прекращаются головные боли и боли в области спины, беспокоят судороги. Нужного лечения не предоставляют, однако дают неизвестные таблетки и назначен курс уколов, каких именно и для чего неизвестно. Как рассказал своему адвокату Александр, шприцы с неизвестным веществом распаковываются и заполняются в другом помещении, в связи с чем есть опасение получить инфекционное заражение", – цитирует в Facebook тетку Шумокова сообщество Save Oleg Sentsov.

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Напомним, что российские пограничники задержали Александра Шумкова в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда он пытался въехать на российскую территорию в августе 2017 года. Впоследствии российские следователи назвали его бывшим телохранителем лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

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Он не вошел в список украинцев, которых Кремль в прошлом месяце обменял на россиян, отбывающих наказание на территории Украины, однако может войти в следующий список. Подробнее об обмене – в видеосюжете "Сегодня":

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Россия политзаключенный шумков

Источник: Сегодня

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