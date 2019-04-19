Сотрудничество США с новым президентом Украины: Йованович назвала три главных направления

Одно из направлений – это успешное прекращение конфликта на востоке Украины

Фото: Getty Images

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович назвала три главных направления, по которым США будут сотрудничать с новым президентом Украины после второго тура выборов, который состоится 21 апреля.

Об этом Йованович сказала во время выступления перед краткосрочными наблюдателями Международной миссии по наблюдению за выборами ENEMO.

"Я хочу вновь заявить, как мы говорили об этом в частном порядке, но также публично в течение последних нескольких месяцев. Правительство Соединенных Штатов будет сотрудничать, кто бы в воскресенье ни был избран президентом", – заявила посол США.

"И мы продолжим работать над тремя направлениями, которые по мнению украинских граждан и по мнению США также важны. В частности, успешное прекращение конфликта на востоке Украины, процветающая растущая экономика и правительство, которое с уважением относится ко всем украинским гражданам в соответствии с законом", – подчеркнула Йованович.

Напомним, Мари Йованович призвала всех граждан Украины, которые обладают правом, голосовать на выборах президента страны, воспользоваться такой возможностью для определения будущего своей страны.

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