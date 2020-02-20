Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санатории

В медцентре, куда доставляют эвакуированных из Уханя украинцев, лечат сердце, нервы и желудок

Как стало известно 19 февраля, украинцев, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом Китая, доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. Что собой представляет медицинский центр, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Санаторий основан в 1933 году, во время Второй мировой войны здесь лечили советских и американских летчиков. Расположен в лесопарковой зоне на берегу реки Ворскла. Согласно информации на сайте санатория, здесь целебный микроклимат. Также "Новые Санжары" славятся местной минеральной водой – "Новосанжарской". Для отдыхающих предусмотрены двух- и трехместные номера, но зато с телевизором, холодильником и душем. Есть большая библиотека.

В 2016 году санаторий получил от НАТО реабилитационное оборудование на сумму 65 тыс. евро.

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Санаторий профилируется на лечении сердечно-сосудистых, эндокринных и урологических заболеваний, а также болезней нервной системы и органов пищеварения. Об эффективном лечении заболеваний дыхательных путей и легких на сайте не говорится ничего. Впрочем, в отзывах отмечается, что местный воздух и правда очень чистый.

Из недостатков отдыхающие отмечают, что отдельные номера требуют ремонта, оборудованы старой мебелью, некоторые жаловались даже на грибок в душевых. Другим мешал полноценно отдохнуть слабый сигнал интернета.

"Совдеповщина", – резюмировал один из отдыхающих, подписавшийся Сергеем.

Где находятся Новые Санжары

Напомним, что в райцентре Новые Санжары Полтавской области начались столкновения местных жителей с силовиками. К городу стянуты внушительные силы Нацгвардии при поддержке бронетехники. Как отмечают очевидцы, на трассе Полтава-Кременчуг в районе Лелюховки еще с ночи люди заблокировали дорогу на Новые Санжары. Дорогу перекрывают несколько авто и прицепы. Пропускают исключительно местных жителей. Кроме того, вдоль дороги разместилось много военной техники, также стоят автобусы. По словам очевидцев, есть и военные.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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