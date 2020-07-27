Спецназ Нацгвардии получил новые винтовки с калибром НАТО: фото и видео

Недавно нацгвардейцы испытали новое украинское снайперское оружие, а теперь харьковские спецназовцы получили новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон НАТО 5,56 × 45 мм.

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В НГУ показали, как бойцы управляются с новым оружием.

В ведомстве отмечают, что после начала российской агрессии против Украины Нацгвардия начала перевооружаться и переходить на оружие в соответствие со стандартами НАТО, что позволяет перейти на качественно новый уровень выполнения боевых задач и логистического обеспечения военных формирований.

Что касается новой винтовки, то она работает тише благодаря глушителю (его ресурс – 10 тысяч выстрелов). Также UAR-15 компактна и стреляет значительно кучнее.

"Тех же результатов, что с UAR-15, я достигаю со значительно большим трудом и благодаря дополнительному тактическому снаряжению, которым оборудуют автоматы Калашникова. А ведь это дополнительный вес и вмешательства в конструкцию. Конечно, работа с винтовкой, где все эти нюансы предусмотрены, гораздо приятнее и эффективнее. Ты берешь ее в руки и чувствуешь, что она сделана с уважением к стрелку-профессионалу, который четко осознает, что ему нужно для выполнения той или иной задачи", – прокомментировал результаты после стрельбы один из спецназовцев, все выстрелы которого по мишени попали точно в "десятку".

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Еще один военнослужащий говорит, что винтовка более эргономична, имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа Пикатини для установки прицелов и других аксессуаров.

"Мы получили не только саму винтовку – она идет в комплекте: в него входит очень хороший шведский коллиматор, влагозащитный чехол, сумка для переноса винтовки, снаряжение для переноски магазинов, ЗИП, с завода поставляются запасные ключи, инструменты, которые нужно менять в ходе эксплуатации. Также сюда входит очень удобный ремень. Он легко присоединяется, отсоединяется, трансформируется с двухточечного на одноточечный. То есть существует гораздо больше возможностей для маневра и наиболее эффективной работы в быстрых тактических условиях. При этом винтовка UAR-15 имеет лучшую кучность, чем автомат Калашникова. Ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит последняя характеристика, изготавливаются в США", – рассказал Владимир.

Стоит отметить, что магазины к винтовке сделаны из прозрачного пластика, что позволяет контролировать количество патронов, а в бою это очень важно.

Видео: Нацгвардия

Как сообщали новости "Сегодня", ранее пограничники испытали украинский пистолет-пулемет SMG-15 калибра 9х19 мм.

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