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Список "красных" снова увеличился: в каких областях нельзя смягчать карантин

30 июля, 12:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Одесская область "выпала" из списка

Эпидемия коронавирусной инфекции все продолжает набирать обороты в Украине. В связи с этим 12 областей и Киев пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в Киеве и в таких областях:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Закарпатская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Львовская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

По сравнению с данными за 29 июля, из обновленного списка исключили Одесскую область и добавили Львовскую, Сумскую, Хмельницкую области, а также город Киев.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве побит новый антирекорд по коронавирусу за все время пандемии. За сутки COVID-19 подтвердили у 199 человек.

О вспышке коронавируса в общежитии столичного Политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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регионы карантин Украина ограничения COVID-19

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