Список "красных" снова увеличился: в каких областях нельзя смягчать карантин

Эпидемия коронавирусной инфекции все продолжает набирать обороты в Украине. В связи с этим 12 областей и Киев пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в Киеве и в таких областях:

Винницкая;

Волынская;

Закарпатская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

По сравнению с данными за 29 июля, из обновленного списка исключили Одесскую область и добавили Львовскую, Сумскую, Хмельницкую области, а также город Киев.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве побит новый антирекорд по коронавирусу за все время пандемии. За сутки COVID-19 подтвердили у 199 человек.

О вспышке коронавируса в общежитии столичного Политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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