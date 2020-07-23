Список "красных" сократился: в каких областях Украины нельзя смягчать карантин

Коронавирусная инфекция все с большей скоростью распространяется в Украине. В связи с этим на данный момент шесть областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.
Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в:
- Волынской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Черниговской области.
По сравнению с данными за 22 июля, из обновленного списка исключили Харьковскую область.
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
Ранее мы сообщали, что во Львове разрешили проводить массовые мероприятия, но с соблюдением необходимых требований.
Как изменилась жизнь украинцев во время карантина – смотрите видео:
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