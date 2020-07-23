Українська
$ 27,78
32,19
  1. Последние новости Украины

Список "красных" сократился: в каких областях Украины нельзя смягчать карантин

23 июля, 12:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Харьковская область "выпала" из списка

Коронавирусная инфекция все с большей скоростью распространяется в Украине. В связи с этим на данный момент шесть областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

Реклама

Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в:

  • Волынской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Черниговской области.

По сравнению с данными за 22 июля, из обновленного списка исключили Харьковскую область.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

В тренде
В Украине ненадолго спадет жара: в каких областях похолодает

Реклама

Ранее мы сообщали, что во Львове разрешили проводить массовые мероприятия, но с соблюдением необходимых требований.

Как изменилась жизнь украинцев во время карантина – смотрите видео:

Карантин в Украине: жизнь в режиме "онлайн"

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы карантин Украина коронавирус ограничения COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)Запад
На Донбассе подросток расстрелял мужчин,
На Донбассе подросток расстрелял мужчин, "выбивавших" долг у его отца – СМИДонбасс
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобусЗапад
Дешевая растаможка, обязательный техосмотр и роскошь среднего класса: на авторынке грядет революция
Дешевая растаможка, обязательный техосмотр и роскошь среднего класса: на авторынке грядет революцияАвто
ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где велся вражеский огонь
ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где велся вражеский огоньДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять