Список "красных" сократился: в каких областях Украины нельзя смягчать карантин

Коронавирусная инфекция все с большей скоростью распространяется в Украине. В связи с этим на данный момент шесть областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в:

Волынской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Черниговской области.

По сравнению с данными за 22 июля, из обновленного списка исключили Харьковскую область.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что во Львове разрешили проводить массовые мероприятия, но с соблюдением необходимых требований.

Как изменилась жизнь украинцев во время карантина – смотрите видео:

Карантин в Украине: жизнь в режиме "онлайн"

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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