США положительно оценили прогресс Украины в годы войны
Послание о прогрессе в условиях войны передал через своего заместителя глава Госдепа США Майк Помпео
Государственный департамент США положительно оценивает прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии. С таким посланием к Петру Порошенко выступил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл на встрече в Киеве.
Послание о прогрессе в условиях войны передал украинскому президенту через своего заместителя глава Госдепа США Майк Помпео. Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл заверил Президента Украины в неизменной поддержке со стороны США.
Порошенко и Хейл обсудили имплементацию реформ по обороне, в продвижении которых помогают США, а также совместные шаги по противодействию российской агрессии на море и меры в ответ на атаку украинских кораблей.
Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны.
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что во время визита в Украину заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла американская делегация может обсуждать с украинцами Азовский кризис и предстоящие президентские выборы.
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