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США предоставят Украине два пограничных катера и обучат 25 моряков

23 июля, 13:21

Об этом заявили на конференции в Киеве

фото: Український мілітарний портал
фото: Український мілітарний портал.

Правительство США продолжает помогать в развитии береговой охраны Украины на Азовском море. Об этом заявил советник по морским вопросам программы экспертного контроля и безопасности границы Посольства США в Украине Кевин Кильер на конференции в Киеве.

"Работая с господином адмиралом (начальником регионального управления морской охраны ГПСУ Олегом Костуром – ред.), мы выявили потребности в развитии инфраструктуры как для подразделений морской охраны в Мариуполе и Бердянске, так и для обновления флота кораблей и катеров. Речь идет о двух или даже о трех таких подразделениях. Мы работаем также над помощью в модернизации флота пограничников", – сказал Кильер.

Также он добавил, что США предоставят Украине два пограничных катера и обеспечат обучение 25 моряков, которые будут нести службу на этих катерах.

На развитие баз морской охраны в Бердянске и Мариуполе, по его словам, понадобится 6-8 месяцев.

"У нас есть видение дальнейшего развития морской охраны в направлении создания береговой охраны, которая будет осуществлять не только правоохранительную функцию, но и функции, присущие береговой охране как Европы, так и США. Речь идет о функции поиска и спасения на воде совместно с морской спасательной службой, о международном сотрудничестве по борьбе с наркотрафиком морскими путями, о привлечении подразделений морской охраны к международным операциям не только в Черном море, но и в других регионах", – сказал Олег Костур.

На конференции украинская сторона ведет переговоры с представителями Канады, Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Представительства ЕС в Украине чтобы привлечь эти страны к проекту модернизации морской охраны.

Напомним, ранее конгресс США поддержал выделение 700 млн долларов для Украины. Среди выделенных средств часть денег пойдет на предоставление летального оружия.

Кроме этого, мы писали, что в 2020 году военная помощь от США Украине вырастет до 250 миллионов долларов.

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Тег моряки, катер, обучение, помощь Украине

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