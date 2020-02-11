Есть инструкция, как улучшать качество жизни: чем займется новая Служба счастья

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В Херсонской области появилась первая в Украине Служба счастья. Ее руководитель, 32-летняя Весна Карпук, рассказала сайту "Сегодня", чем займется в первую очередь.

"Служба действительно первая в Украине, и от наших результатов будет зависеть, появится ли она в других областях, – рассказала нам Весна Карпук. – Несмотря на то что у службы такое абстрактное название, действия запланированы конкретные. У нас уже есть инструкция и методология, как улучшать качество жизни. Будут проведены соцопросы среди тысячи респондентов. Людям будут задаваться вопросы, связанные с разными сферами жизни, например, есть ли возможность развиваться, обучаться, вопросы об уровне соцподдержки, и о многом другом. В итоге мы получим статистику. Исходя из нее, мы будет четко понимать, на чем нужно сделать акцент. Эти сведения будем передавать профильному департаменту для устранения недочетов".

По словам Весны Карпук, в Службе счастья, кроме нее, будут работать еще 6 человек. О себе она говорит, что до этого 7 лет работала директором магазина международной испанской компании. Также Весна Карпук прокомментировала информацию, опубликованную в СМИ, что якобы она ранее работала стриптизершей.

"Эта информация полностью фейковая. Выдумка какого-то недоброжелателя. Кстати, при приеме на работу в службу я проходила проверку на полиграфе", – призналась Весна.

Напомним, в конце прошлого года о создании Службы счастья заявил глава Херсонской области Юрий Гусев.

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