Стало известно, почему наблюдателей из 13 стран не пустят на выборы в Украину
Правительство Украины уже составило санкционный список
Правительство приняло санкционный список наблюдателей за выборами представителей стран, которые принимали участие как "наблюдатели" на незаконно проведенных "выборах" в Крыму. Об этом на своей странице в Twitter написал министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"По предложению МВОТ еще одно важное решение принято Правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", – написал Черныш.
Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.
В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.
При этом принятый Верховной Радой закон №9524 на запрет российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине уже вступил в силу.
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