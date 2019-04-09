Стало известно, сколько переселенцев не вернутся на прежние места проживания
Вернуться на прежние места проживания собирается только треть перемещенных лиц
После окончания войны на Донбассе вернуться на прежние места проживания собираются только 28% внутренне перемещенных лиц. Таковы результаты исследования Международной организации по миграции (МОМ).
По данным мониторинга, 69% переселенцев находятся в новых местах жительства более трех лет, а доля переселенцев, которые заявили о своем намерении не возвращаться на прежнее место жительства, даже когда завершится война, выросла с 29% в марте 2017 года до 34% в декабре 2018 года.
Специалисты отметили, что длительное перемещение требует долгосрочного решения проблем, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, и на одном из первых мест стоит проблема жизни.
Кроме того, по данным последнего опроса МОМ, пока трудоустроено 44% внутренне перемещенных лиц, тогда как до перемещения около 60% имели работу.
Отметим, что, по данным Министерства социальной политики Украины, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса на 1 апреля составляет 1 миллион 369 тысяч 787 человек.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что для переселенцев строят девятиэтажный жилой дом в городе Рубежном Луганской области. 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года. Ход строительства проверила супруга президента Украины.
Напомним, внутренние переселенцы, участвовавшие в антитеррористической операции, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам ветеранов Максим Бурбак. Сейчас в очереди 1700 претендентов. По словам нардепа, в прошлом году АТОшники-переселенци получили 25 миллионов гривен. В этом году, уверен, расходы вырастут до 200 миллионов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько переселенцев не вернутся на прежние места проживания". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе подорвалась группа саперов ГСЧС
В результате подрыва погиб пиротехник, еще двое получили ранения