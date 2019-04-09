Стало известно, сколько переселенцев не вернутся на прежние места проживания

Вернуться на прежние места проживания собирается только треть перемещенных лиц

В Павлограде переселенцам грозит выселение за неуплату по ЖКХ. Фото: Сегодня

Стало известно, сколько переселенцев не вернутся на прежние места проживания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d03/ee9/5c9d03ee945fe.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d03/ee9/5c9d03ee945fe.png 2019-04-09T13:31:48+03:00 Украина Вернуться на прежние места проживания собирается только треть перемещенных лиц

После окончания войны на Донбассе вернуться на прежние места проживания собираются только 28% внутренне перемещенных лиц. Таковы результаты исследования Международной организации по миграции (МОМ).

По данным мониторинга, 69% переселенцев находятся в новых местах жительства более трех лет, а доля переселенцев, которые заявили о своем намерении не возвращаться на прежнее место жительства, даже когда завершится война, выросла с 29% в марте 2017 года до 34% в декабре 2018 года.

Специалисты отметили, что длительное перемещение требует долгосрочного решения проблем, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, и на одном из первых мест стоит проблема жизни.

Кроме того, по данным последнего опроса МОМ, пока трудоустроено 44% внутренне перемещенных лиц, тогда как до перемещения около 60% имели работу.

Отметим, что, по данным Министерства социальной политики Украины, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса на 1 апреля составляет 1 миллион 369 тысяч 787 человек.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что для переселенцев строят девятиэтажный жилой дом в городе Рубежном Луганской области. 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года. Ход строительства проверила супруга президента Украины.

Напомним, внутренние переселенцы, участвовавшие в антитеррористической операции, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам ветеранов Максим Бурбак. Сейчас в очереди 1700 претендентов. По словам нардепа, в прошлом году АТОшники-переселенци получили 25 миллионов гривен. В этом году, уверен, расходы вырастут до 200 миллионов.

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