Станция "Академик Вернадский" в Антарктиде открыла конкурс для украинцев, которые хотят стать полярниками

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Антрактида зовет! На станцию "Академик Вернадский" набирают полярников. Стать членом экспедиции на ледовый континент можно по результатам открытого конкурса. Ищут геологов, врача, повара, электричество и связиста всего двенадцать человек. Какие испытания ждут будущих полярников и можно назвать работу в Антарктиде мечтой?

Виталий участие в антарктической экспедиции принимал уже дважды. Говорит: это работа мечты. Но и трудностей в изобилии. Самое сложное – пережить разлуку с родными. Спасает – только юмор.

"Каждый пытается найти личное пространство, скрыться.Обедают молча, день, второй, третий, потом командир извлекает ложку, облизывает, кладет на стол, говорит: "Ну, всем спасибо, вот и пообщались". И все начинают тупо ржать" – рассказывает биолог Виталий Смаголь.

Два года назад команда "Сегодня" получила уникальный шанс увидеть Антарктиду. И тоже преодолевала вызовы холодного континента. Суровое испытание климата. Хотя на станции "Академик Вернадский" полярники болеют не часто, за год в ледяной пустыне иммунитет ослабевает, и болезни настигают уже дома.

Евгений Дикий председатель Национального антарктического научного центра Украины:

"На Южном полюсе, физические условия у нас на станции, как в походе в зимних Карпатах. Там не самые трудные физические кондиции, а вот психологические очень тяжелые. Эти 9 месяцев изоляции, 12 человек не видят никого, кроме друг друга"

Поэтому всех претендентов тщательно проверяют психологи. Человек должен быть общительным, но и не надоедливым. В прошлом году Ольга отказала двум желающим. Один мог стать угрозой для экспедиции.

Ольга Доманин – психологиня:

"Этот человек себя совершенно неадекватно вел. То как он зашел, как он разговаривал, то, как он перетягивал одеяло на себя. Там замкнутое пространство, это будет очень плохо для самих участников экспедиции"

Еще один вызов – ограниченное пространство.

"Домом на год для полярников становятся кубрики чуть больше комнатки в купейном вагоне. В каждом таком стоит двухэтажная кровать. Обычно это и все личное пространство" – рассказывает корреспондент Юрий Орловский.

Отвлечься можно разве что на физические упражнения, пингвинов и книги. Несмотря на трудности, которые ждут романтиков в Антарктиде, желающих посетить ее в прошлом году было около ста восьмидесяти. В этом году заявки от будущих полярников будут принимать до первого ноября.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинские полярники нашли в Антарктиде маленького тюленя. Фото милого зверька опубликовали на странице Министерства образования в Facebook и предложили подписчикам придумать имя.

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