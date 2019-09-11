Украинцы в Антарктиде нашли "потерянную" ледниковую пещеру: опубликованы впечатляющие фото

Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Украинские полярники из XIV Антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", нашли "потерянную" ледниковую пещеру и обнаружили, что она в три раза больше, чем считалось ранее, и имеет несколько озер и реку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника. Несколько лет назад ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея – домика Ворди – нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеры", – рассказал руководитель 24-й УАЭ Игорь Дикий.

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Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в три этажа.

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На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода – огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 м и длиной 30 метров. В этом зале обнаружили подледного реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.

Кроме этого, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало – то есть точно принадлежит не пингвину. Чье же это перо и сколько ему лет, исследователи еще предстоит выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции.

Ранее сообщалось, что ученые из Вашингтонского университета раскрыли тайну гигантских черных дыр в Антарктиде и спустя полвека нашли объяснение странному феномену.

Новости "Сегодня" также писали, что экспедиция украинцев в Антарктиде сделала важное открытие.

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