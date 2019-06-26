Стартовала дополнительная сессия ВНО: что нужно знать абитуриенту

Первый тест по математике

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

С 26 июня по 12 июля в Украине пройдет дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

В частности, дополнительная сессия началась сегодня с тестирования по математике.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования проходит с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнается в 11:00.

27 июня состоится тестирование по немецкому языку.

1 июля – ВНО по французскому языку.

2 июля - тестирование по испанскому языку.

3 июля пройдет тест по украинскому языку и литературе.

4 июля - тестирование по физике.

5 июля - ВНО по английскому языку.

8 июля - ВНО по истории Украины.

9 июля - тестирование по биологии.

10 июля - ВНО по географии.

11 июля - ВНО по химии.

Как мы писали ранее, в пятницу, 14 июня, на информационных страницах участников были размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике.

Кроме того, с понедельника, 24 июня, стартовала горячая линия Министерства образования и науки Украины и приемная граждан по вступительной кампании-2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стартовала дополнительная сессия ВНО: что нужно знать абитуриенту". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"