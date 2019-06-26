Стартовала дополнительная сессия ВНО: что нужно знать абитуриенту
Первый тест по математике
С 26 июня по 12 июля в Украине пройдет дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
В частности, дополнительная сессия началась сегодня с тестирования по математике.
Допуск абитуриентов в пункты тестирования проходит с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнается в 11:00.
27 июня состоится тестирование по немецкому языку.
1 июля – ВНО по французскому языку.
2 июля - тестирование по испанскому языку.
3 июля пройдет тест по украинскому языку и литературе.
4 июля - тестирование по физике.
5 июля - ВНО по английскому языку.
8 июля - ВНО по истории Украины.
9 июля - тестирование по биологии.
10 июля - ВНО по географии.
11 июля - ВНО по химии.
Как мы писали ранее, в пятницу, 14 июня, на информационных страницах участников были размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике.
Кроме того, с понедельника, 24 июня, стартовала горячая линия Министерства образования и науки Украины и приемная граждан по вступительной кампании-2019.
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