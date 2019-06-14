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Стали известны результаты ВНО: где их посмотреть и как подать апелляцию

14 июня, 13:09

Результаты станут известны по украинскому языку и литературе, математике, физике

Фото: Анастасия Искрицкая

В пятницу, 14 июня, на информационных страницах участников будут размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике. Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам. Об этом сообщили в Украинском центре качества образования.

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата, участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления. Подробнее с процедурой подачи апелляции можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Апелляции".

Напомним, информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания будут объявлены:

до 14 июня – математика, украинский язык и литература, физика;
до 20 июня – иностранные языки, биология;
до 25 июня – история Украины, география, химия.

Апелляционные заявления участников, не согласных с результатами внешнего независимого оценивания, будут приниматься со дня их объявления.

Дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО, состоится в период с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.

Как сообщалось, оккупанты не пропустили на ВНО по украинскому языку более 70 школьников с Донбасса. Абитуриенты не смогли пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку.

Кроме того, в этом году на тесты зарегистрировалось рекордное количество желающих.

Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе, составляет 53 613 человек. Это 16% от общего количества участников тестирования. Соответствующее решение комиссии было принято на заседании, которое состоялось в Министерстве образования и науки.

Порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла.


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Тег тестирование, экзамен, ВНО, ВНО 2019

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