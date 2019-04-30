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Проект "Стена" на украинско-российской границе завершат до 2021 года – Цигикал

30 апреля, 20:52

В 2019 году планируют завершить обозначение на местности всей границы

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. Фото: ГПСУ
Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. Фото: ГПСУ.

Обустройство государственной границы между Украиной и Россией будет завершено до 2021 года. Об этом сообщил глава ГПСУ Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД.

"Общая стоимость инженерно-технического обустройства украинско-российского участка границы составляет чуть более 4 миллиардов гривен. В течение 2015-2018 годов было выделено 1,3 миллиарда гривен. В 2019 уже более 60 млн грн. За эти средства почти завершены работы в Харьковской области (осталась система видеонаблюдения на отдельных участках), начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу в Сумской области. Позже эта система органично дополнит систему "интеллектуальной границы", о которой мы с вами сейчас говорим. Думаю, что до 2021 года мы закончим основные работы", – заявил он.

Цигикал также уточнил, что если финансирование будет поступать в объемах, предусмотренных планом, ГПСУ сможет завершить обозначение на местности всей границы до конца текущего года.

Ранее в Госпогранслужбе отчитались об успехах проекта "Стена".


Напомним, Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией. Сейчас там роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование.                  


Кроме того, Олег Слободян объяснял, почему сроки строительства "Стены" увеличили на три года. Он подчеркнул, что уровень готовности укрепления государственной границы соответствует его финансированию.

Отметим, что ранее вокруг проекта "Стена" вспыхнул серьезный скандал, связанный с нецелевым использованием средств.

Напомним, 19 ноября 2014 года Кабинет министров Арсения Яценюка принял решение утвердить указ президента об обозначении линии украинско-российской границы. Так называемый проект "Стена" предусматривал сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов, и несколько раз менялся.

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Тег граница, финансирование, стена

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