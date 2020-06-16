Степанов: начало расти количество обращений граждан с симптомами COVID-19

Значительный рост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине начался на прошлой неделе, "когда мы перешли порог" в 600 и более случаев заражения за день. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, растет количество обращений граждан с симптомами COVID-19, а также количество госпитализаций.

"Кроме тех показателей, которые я каждое утро зачитываю и сообщаю на брифинге, у нас еще есть такие показатели, как количество обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни. Которое тоже начало расти. Количество госпитализаций, которое тоже растет. Это говорит о том, что есть определенное распространение коронавирусной болезни", – сказал Максим Степанов.

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Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 июня в стране зафиксировано 32 476 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев инфицирования, за предыдущие – 656. 14 528 человека выздоровели, 912 – умерли.

Всего в Украине 479 111 образцов исследованы методом ПЦР и 75 928 образцов – методом ИФА.

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