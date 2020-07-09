Степанов о ситуации с COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

В последнее время все больше людей выздоравливают от вируса

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине было зафиксировано 807 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 23. За вторник выздоровели 926 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в западных областях и в Киеве – 63. Коронавирус бушует во Львовской области, регион снова вошел в список "красных".

В тренде Коронавирус в Украине: появились новые данные за сутки

В Минздраве отмечают, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Одесская области не отвечают критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненности коек в больницах, динамики заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

А тем временем Европа потихоньку начинает открываться для туристов из Украины. Тем не менее границы большинства стран для наших все еще закрыты. Без отрицательных тестов на COVID-19 и обязательной 7- или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан. Смотрите полный список, какие страны уже открыты для отдыха украинцев.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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