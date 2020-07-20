Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

Коронавирус продолжает косить украинцев, но довольно много и выздоравливают

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Он сообщит свежие данные по коронавирусу.

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Напомним, по состоянию на утро 19 июля в Украине был зафиксирован 731 новый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, летальных случаев – 8. За субботу выздоровели 354 человека. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 109. Отметим, что этот регион в последнее время регулярно в лидерах по суточному количеству больных.

Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Также стало известно, что карантин снова продлят и Украину поделят на четыре зоны.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса, заразились медики. Заражения обнаружили в результате планового ПЦР-тестирования всех сотрудников. У большинства инфицированных медработников заболевание проходит бессимптомно. Позже стало известно, что количество зараженных медиков увеличилось.

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