Степанов озвучил новые правила работы кафе и ресторанов: список

С 5 июня в регионах, которые отвечают критериям послабления карантина, кафе и ресторанам будет разрешено принимать посетителей в помещениях.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в сообщение Facebook.
По его словам, его заместитель Виктор Ляшко встречался с представителями ресторанного бизнеса, чтобы прийти к общему видению и вместе отработать временные рекомендации.
"У меня большая просьба ко всем: не забывайте о личной безопасности, о безопасности тех, кто рядом. Пользуйтесь санитайзером, масками и держите социальную дистанцию ", – отметил Степанов.
Он добавил, что Минздрав постоянно анализирует ситуацию по стране и в случае стремительного роста количества больных на коронавирус карантин будет усилен.
Правила работы кафе и ресторанов с 5 июня
Запрещается:
- вход в заведение без сопровождения сотрудника учреждения;
- функционирование детских комнат;
- проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых участвуют более 10 человек;
- приготовление пищи на открытых кухнях (кроме отгороженных от посетителей перегородкой);
- функционирования буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного разлива напитков клиентами самообслуживания в учреждениях быстрого питания;
- сидеть за столиком больше 4 человек без учета детей.
Также подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя.
Ранее сообщалось, что в Киеве решили не открывать рестораны и кафе.
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