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Степанов озвучил новые правила работы кафе и ресторанов: список

4 июня, 22:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Пользуйтесь санитайзером, масками и держите социальную дистанцию

С 5 июня в регионах, которые отвечают критериям послабления карантина, кафе и ресторанам будет разрешено принимать посетителей в помещениях.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в сообщение Facebook.

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По его словам, его заместитель Виктор Ляшко встречался с представителями ресторанного бизнеса, чтобы прийти к общему видению и вместе отработать временные рекомендации.

"У меня большая просьба ко всем: не забывайте о личной безопасности, о безопасности тех, кто рядом. Пользуйтесь санитайзером, масками и держите социальную дистанцию ​", – отметил Степанов.

Он добавил, что Минздрав постоянно анализирует ситуацию по стране и в случае стремительного роста количества больных на коронавирус карантин будет усилен.

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Правила работы кафе и ресторанов с 5 июня

Запрещается:

  • вход в заведение без сопровождения сотрудника учреждения;
  • функционирование детских комнат;
  • проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых участвуют более 10 человек;
  • приготовление пищи на открытых кухнях (кроме отгороженных от посетителей перегородкой);
  • функционирования буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного разлива напитков клиентами самообслуживания в учреждениях быстрого питания;
  • сидеть за столиком больше 4 человек без учета детей.

Также подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя.

Ранее сообщалось, что в Киеве решили не открывать рестораны и кафе.

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карантин кафе рестораны коронавирус

Источник: Сегодня

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