Степанов рассказал, как в Украине проходят испытания лекарств от коронавируса

Сегодня в мире нет ни одного препарата, который непосредственно предназначен для лечения COVID-19

В настоящее время в Украине проходят клинические испытания четырех препаратов, которые потенциально могут помочь в лечении COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Они (лекарства. – Ред.) используются в Украине для (лечения) других заболеваний, и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19. Именно с этой целью были зарегистрированы клинические испытания, которые сейчас проходят... Их эффективность нам покажут результаты клинических испытаний, когда они завершаться", – отметил он.

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Министр напомнил, что сегодня в мире не существует ни одного лекарственного препарата, в инструкции к которому было бы записано, что он предназначен для лечения COVID-19.

"Вся терапия, которая сегодня применяется, – она симптоматичная", – сказал министр.

Ранее Степанов сообщал, что в Украине проходят клинические испытания четыре препарата: "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен".

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 60 995 случаев COVID-19, выздоровели 33 172 больных, летальных случаев – 1534.

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