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В Украине выздоравливает все больше людей: онлайн-брифинг по коронавирусу

22 июля, 09:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемия застыла на месте – нет ни вспышки, ни спада заболеваемости

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Он сообщит свежие данные по коронавирусу.

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Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине было зафиксировано 673 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 20. За понедельник выздоровели 760 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 114. Отметим, что этот регион в последнее время регулярно в лидерах по суточному количеству больных.

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Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Также стало известно, что карантин снова продлят и Украину поделят на четыре зоны.

Читайте также наше эксклюзивное интервью с главврачом Александровской больницы о том, как в Киеве спасают больных коронавирусом. Людмила Антоненко заверяет, что жители столицы рано расслабились – вирус никуда не исчез. Также врач рассказала, сколько сейчас в больнице пациентов с диагнозом COVID-19 и чем опасна инфекция, а также когда может закончится карантин и стоит ли ожидать вторую волну заболевания.

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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