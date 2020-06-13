Степанов рассказал, почему вернулся COVID-19, а Шмыгаль – об условиях нового транша МВФ: главные высказывания недели

Политолог Владимир Фесенко считает, что Святослав Вакарчук не сможет вернуться в политику, потому что там не прощают слабость, а президент СЩА Дональд Трамп назвал митингующих в Сиэттле "мерзкими анархистами". Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Я хотел заразиться COVID-19, чтобы людям было легче

Чтобы украинцы не игнорировали предупреждения медиков и экспертов об опасности нового коронавируса и соблюдали карантинные правила, президент Владимир Зеленский хотел заразиться COVID-19 и на своем примере показать согражданам, "что это страшно".

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", – говорит Зеленский.

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По словам украинского лидера, он не боялся заразиться COVID-19, от такой идеи все же отказались.

Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский.

И добавил, что его не простила бы семья: "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

Денис Шмыгаль: В меморандуме МВФ нет ни слова о повышении пенсионного возраста или тарифов

Требования повысить в Украине пенсионный возраст не фигурирует в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ в рамках новой программы финансирования stand-by. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В меморандуме нет ни слова о повышении пенсионного возраста, нет обязательства повышать тарифы", – заявил глава Кабмина.

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При этом он подчеркнул, что указанные в меморандуме реформы нужно проводить и без требования МВФ и таким образом поступило бы "любое ответственное правительство".

Максим Степанов: Причина вспышки коронавируса – украинцы перестали соблюдать правила карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом связан с тем, что украинцы просто перестали соблюдать карантинные правила.

"Такого антирекорда у нас еще не было даже в самые тяжелые времена в апреле месяце, когда у нас была достаточно напряженная ситуация – мы все переживали, мы все следили за тем, что происходит, в том числе в мире", – сказал он.

Степанов очередной раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать те правила безопасности и те рекомендации, которые у нас есть. Он напомнил, что уже и президент обращался и отмечал, что карантин не отменен, что угроза никуда не делась.

"Почему все решили, что можно не соблюдать полностью (карантин. – Ред.)? Нужно понимать, что все эти меры безопасности, карантинные меры, все, что мы предлагаем и рекомендуем, – это прописано для всех украинцев. Мы знаем, что при соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться", – сказал Степанов.

Владимир Фесенко: Вакарчук не сможет вернуться в политику, потому что там не прощают слабость

Экс-глава партии "Голос" Святослав Вакарчук не имеет шансов вернуться в большую политику после того, как дважды за карьеру досрочно сложил депутатские полномочия. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал политолог Владимир Фесенко.

"Это все. Когда происходит такой стремительный уход из политики, причем под такими предлогами: "Я ухожу, разочаровался, я свою миссию выполнил…". Ну где ты выполнил ее?! Ты только начал выполнять. Когда такое происходит на памяти одного поколения с одним и тем же человеком – такого не прощают. Вот чего не прощают в политике, так это слабость", – сказал он.

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В качестве примера Владимир Фесенко привел пример экс-президента Виктора Ющенко, который, по его словам, в свое время отстранился от управления государством, делегировав эти функции окружению, и в итоге утратил поддержку граждан.

"Вот и со Славой будет так же. Как политика его уже не будут воспринимать. Если в первый раз он пришел как рядовой член команды и, в принципе, имел право уйти, разочаровавшись в этой команде, то во второй раз ему поверили как лидеру. И вот теперь в нем разочаровались не просто как в политике, но и как в лидере. Потому третьего раза точно не будет. Более того, на мой взгляд, он утратил роль морального лидера. Если теперь он будет кого-то учить, ему скажут: "Парень, ты дважды имел шанс и не воспользовался. Нам нужны не те, кто учит, а те, кто делает", – отметил политолог.

Дональд Трамп: Мерзкие анархисты, захватившие Сиэттл, должны быть немедленно остановлены

После ряда столкновений с протестующими в Сиэттле правоохранители покинули местный полицейский участок, оставив участников акции без присмотра полиции. Однако, на этот раз обошлось без насилия и грабежей – люди обсуждали свои приоритеты и выступали с трибуны. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил, что город захватили внутренние террористы.

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, леворадикальные демократы", – написал Трамп на своей странице в Twitter 11 июня, призвав протестующих соблюдать закон и порядок.

Кроме того, он раскритиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли, заявив, что протестующие над ними насмехаются.

"Верните себе свой город немедленно. Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Это не игра. Эти мерзкие анархисты должны быть немедленно остановлены. Пошевеливайтесь", – добавил Трамп.

В ответ Деркан посоветовала ему "спрятаться обратно в свой бункер", а Инсли – "не совать свой нос в дела штата Вашингтон".

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