Степанов рассказал, в каких регионах могут не запустить общественный транспорт

Решение о смягчении карантина будет зависеть от эпидемической ситуации в области

Общественный транспорт по Украине с 22 мая могут запустить не везде – это зависит от того, позволит ли эпидемическая ситуация. На сегодняшний день под вопросом находятся некоторые западные области, где довольно высокий уровень заболеваемости. Окончательное решение будет принято 21 мая. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что с 22 мая в Украине будет действовать адаптивный карантин, который предусматривает смягчение карантина, или все останется как есть в зависимости от эпидемической ситуации в конкретной области. Например, будут ли превышены критерии по количеству зараженных, по заполненности больниц коронавирусными больными, количеству тестирований.

"Если их (критерии) проходит область, то будет смягчение карантина, если эти критерии превышаются – область не переходит в следующий этап (смягчения карантина). Эти показатели (по критериям) будут определяться на 21 мая, чтобы с 22 мая (знать), переходит ли область на следующий этап, или не переходит", – сказал Степанов.

Министр дал понять, какие области могут остаться без общественного транспорта.

"По состоянию на 18 мая это в основном области из западных регионов – Черновицкая, Волынская, Ровенская области и другие. Поэтому решение будет приниматься уже непосредственно перед переходом во второй этап (смягчения карантина. – Ред.)", – сказал глава Минздрава.

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Отметим, что сегодня Кабинет министров будет принимать решение о продлении карантина и новых снятиях ограничений, в том числе планируется запуск общественного транспорта. Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве называли три критерия для смягчения карантина. Максим Степанов говорил, что карантин будет продлеваться еще четыре раза с определенными смягчениями ограничений. Но для этого есть определенные условия.

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