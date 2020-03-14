Стоимость высшего образования в Украине занижена в три раза – эксперт

Стоимость обучения на контракте в Украине занижена. По словам члена Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования Владимира Бахрушина, государство платит вузам за студента-бюджетника в несколько раз больше, чем студент-контрактник. Дело в том, что университеты умышленно занижают стоимость обучения для студентов и перекладывают часть расходов на государство. В Министерстве образования решили бороться с этим. Уже в этом году стоимость обучения вырастет для студентов 38 специальностей.

"Обучение на контракте в некоторых университетах может стоить в 2,5-3 раза меньше, чем для студентов на бюджете на одной и той же специальности, в одном университете. У Министерства финансов много вопросов, почему государство платит за высшее образование больше, если контрактникам оно обходится дешевле", – говорит Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования.

Читайте также: Учителей подкупают и запугивают: что не так с отбором учебников в Украине

По данным Министерства образования, средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс. грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс. грн. В Министерстве образования хотят, чтобы контрактники платили больше – не менее 80% от того, что сегодня платит государство за студента-бюджетника.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Подробней о том, на каких специальностях станет учиться дороже и на сколько читайте в материале: "Контрактники недоплачивают: Минобразования повысит стоимость обучения в вузах".

Ранее сайт "Сегодня" писал, как вернуть часть суммы, потраченной на образование, жилье и другие цели.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама