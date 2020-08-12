Столбики термометров опустятся вниз: какой будет погода в Украине 12 августа (карта)

Теплее всего будет в южных регионах

Практически во всех областях Украины ожидается похолодание. Сегодня,12 августа, температура в стране установится на уровне 20-27 градусов тепла.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, немного жарче будет в южных областях. Там столбики термометров покажут до 30 градусов тепла. Ветер синоптики прогнозируют северный, со скоростью 3-12 м/с.

Существенных осадков не предвидится, дожди и грозы в некоторых областях будут краткосрочными.

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Ранее мы сообщали, что в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы". От сильного града и ливня их пострадало много, убило и 11 аистов.

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Также напомним, синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа.

Кроме того, смотрите видео, как ранее в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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