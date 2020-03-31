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  1. Последние новости Украины

Столица и не только: где в Украине лучше всего готовы к борьбе с коронавирусом

31 марта, 19:28

Станислав Кожемякин

Зеленский назвал лидеров среди регионов по подготовке к эпидемии

Киев, Днепропетровская, Донецкая и Львовская области являются лидерами по аккумулированию средств для борьбы с коронавирусной эпидемией.

Об этом, как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, стало известно после селекторного совещания, которое состоялось 31 марта под председательством главы государства Владимира Зеленского.

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"Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время, надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно – мы вам поможем", – сказал Зеленский.

Как отмечается, деньги собирались не только из областных, районных и городских бюджетов, но также были привлечены пожертвования бизнесменом в регионах, о помощи которых в борьбе с коронавирусом мы ранее уже писали.

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Также на встрече был поднят вопрос финансирования больниц и медиков – в особенности вовлеченных в уход за пациентами с диагнозом COVID-19.

"Поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья Украины, то они получат оттуда полное финансирование. К тому же, мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% – другим", – подчеркнул президент.

Напомним, что ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий подтвердил, что медиков, которые работают над ликвидацией вызванной коронавирусом эпидемии, ждет тройной оклад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Донецкая область Украина Владимир Зеленский Львовская область коронавирус Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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