Столтенберг "приближает" Украину к НАТО, а КС решает вопрос уменьшение парламента: топ-темы дня

Одним из главнейших событий станет заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве

/ Фото: Минобороны Украины

В четверг, 31 октября, внимание СМИ будет сосредоточено на нескольких событиях, но среди них выделяются самые важные.

Состоится заседание Комиссии Украина – НАТО. В заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Планируется также отдельная встреча Главы государства с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и подход к прессе. Затем Столтенберг выступит с обращением к парламенту Украины на пленарном заседании Рады.

Планируется проведение заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Заседание пройдет под председательством вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы. По итогам – совместный брифинг Кулебы и Столтенберга

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Заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня – снятие нерикосновености и разрешение на привлечение к ответственности нардепа Дубневича, а также процедура увольнения членов Нацкомтелерадио, изменения в налогообложение, конфискация имущества взяточников и другие важные законы.

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Большая палата Конституционного Суда Украины в форме устного производства начнет рассмотрение дела об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Министр развития экономики Тимофей Милованов и его зам Тарас Высоцкий на брифинге представят описание аграрных ГП, которые перешли в подчинение Минэкономики из МинАПК и расскажут о других новшествах.

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