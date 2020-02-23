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Странная погода в воскресенье: почти везде снег и штормовое предупреждение, но до +11

23 февраля, 07:07

Синоптики назвали пару областей, которые не зацепит непогода

В Украину идет непогода. Сегодня, 23 февраля, почти на всей территории страны осадки в виде мокрого снега, сильный штормовой ветер, но при этом по весеннему тепло – местами до +11. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Мокрый снег сегодня будет идти на западе, востоке, севере и в центре страны. Без осадков ожидается лишь на юге.

При этом температурный режим будет отличаться: на западе от 5-7 градусов в Волынской и Ровенской областях и до 9-11 градусов выше нуля в Ивано-Франковской и Черновицкой областях; такой же температура будет и на юге.

В центральных областях (в том числе и в Киеве) 6-9 градусов, на севере от 3 до 7 тепла, а прохладнее всего ожидается на востоке – 3-5 градусов.

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Отметим, что синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине: 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с, местами порывы ветра 25-30 м/с.

В тренде
Странная погода в воскресенье: почти везде снег и штормовое предупреждение, но до +11

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем на Британию обрушился шторм "Деннис", есть даже жертвы. Подробнее смотрите в сюжете:

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погода синоптики прогноз погоды мокрый снег

Источник: Сегодня

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