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Страшная статистика ГСЧС: за неделю на пожарах погибли десятки людей

Сегодня, 13:47

Спасатели отчитались о чрезвычайных происшествиях за неделю

На протяжении недели, с 8 по 14 апреля жертвами пожаров в Украине стали 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, погибли три человека, пострадал один человек", – говорится в сообщении.

С начала недели было зарегистрировано 2 818 чрезвычайных происшествий, на которые было обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер были спасены 74 человека.

"Ликвидированы 2656 пожаров, спасены на пожарах 65 человек и не допущено уничтожение огнем 743 зданий и 44 единиц техники. На пожарах погибли 37 человек. Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 573 тысячи гривен", – добавили в ГСЧС.

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями было осуществлено 296 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 712 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Также в ГСЧС добавили, что в течение недели на водных объектах погибли два человека.

Стоит напомнить, что на предыдущей неделе, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человекаи еще 15 погибли на водных объектах.

Также мы сообщали, что в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой. 

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Тег пожар, погибшие, пожары, ГСЧС

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