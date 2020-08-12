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Страшные цифры августа: спасатели назвали число погибших на воде украинцев

12 августа, 12:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

Только за один день утонули 10 человек

В Украине с начала августа на водоемах погибли 77 человек. При этом на протяжении всего июля утонули более 200 украинцев, а сначала года – свыше почти тысяча.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по оперативным данным на 12 августа, с начала месяца погибли 77 человек, из них трое детей. Спасти удалось 34 человека, в том числе четверых детей.

Спасатели призвали не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха и напомнили, что запрещено:

- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

- купаться в одиночку;

- выходить на воду на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;

- употреблять спиртные напитки до и во время купания;

- подплывать близко к плавсредств, которые идут неподалеку от мест купания;

- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

- купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, ранее спасатели устраивали рейды по пляжам Украины. О том, как это было, узнайте из нашего сюжета:

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спасатели утонул погибшие ГСЧС водоемы

Источник: Сегодня

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