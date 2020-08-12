Страшные цифры августа: спасатели назвали число погибших на воде украинцев

В Украине с начала августа на водоемах погибли 77 человек. При этом на протяжении всего июля утонули более 200 украинцев, а сначала года – свыше почти тысяча.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, по оперативным данным на 12 августа, с начала месяца погибли 77 человек, из них трое детей. Спасти удалось 34 человека, в том числе четверых детей.
Спасатели призвали не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха и напомнили, что запрещено:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
- купаться в одиночку;
- выходить на воду на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредств, которые идут неподалеку от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
- купание детей без сопровождения взрослых.
Напомним, ранее спасатели устраивали рейды по пляжам Украины. О том, как это было, узнайте из нашего сюжета:
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