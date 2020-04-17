Страстная пятница: где смотреть богослужения, расписание трансляций

Пасхальные службы можно смотреть как в интернете, так и по телевизору

В связи с карантином, который был введен с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, многие храмы в Украине начали транслировать службы онлайн.

Где смотреть богослужения Православной церкви Украине (ПЦУ), Украинской православной церкви (УПЦ), Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Страстную пятницу, Великую Субботу и на Пасху – узнавал сайт "Сегодня".

1. Киево-Печерская Лавра УПЦ, Киев (смотрите богослужения здесь)

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2. Свято-Михайловский кафедральный собор ПЦУ, Киев (смотрите богослужения здесь)

3. Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ, Киев (смотрите богослужения здесь)

4. Собор Преображения Господня ПЦУ, Киев (смотрите богослужения здесь)

5. Ионинский монастырь УПЦ, Киев (смотрите богослужения здесь)

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6. Собор св. Юра УГКЦ, Львов (смотрите богослужения здесь)

7. Свято-Успенская Почаевская Лавра, УПЦ (смотрите богослужения здесь)

8. Свято-Михайловский собор ПЦУ, Житомир (смотрите богослужения здесь)

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9. Гарнизонный храм свв. апп. Петра и Павла УГКЦ, Львов (смотрите богослужения здесь)

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Также ранее президент Владимир Зеленский сообщил, какие каналы будут транслировать богослужения на Пасху.

В частности, богослужение Украинской греко-католической церкви можно будет увидеть на "UA:Перший" и ICTV с 7:30 до 11:00 в воскресенье, 19 апреля.

Службы Православной церкви Украины покажут "1+1" и "UA:Перший" с 23:30 18 апреля и до 03:00 19 апреля.

В свою очередь телеканалы "Украина" и "Интер" будут транслировать богослужение УПЦ. Трансляция начнется в 23:00 18 апреля и продлится до 03:00 19 апреля.

О том, как праздновать Пасху на карантине исколько придется выложить за корзинку, собранную в супермаркете – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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