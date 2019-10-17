Умерла женщина, которую покусали собаки: что делать после нападения диких животных

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В Полтаве умерла 25 летняя женщина, которую покусала стая бездомных собак. Врачи боролись за ее жизнь три дня, но безуспешно. Что делать, если на вашем пути произошли агрессивные псы и где искать вакцину от бешенства, выясняли новости "Сегодня".

Разорванная штанина и прокушенная пятка – такой результат нападения собаки на ребенка, произошедшего в Киеве месяц назад. Возмущается и мама из Львова. Там в начале сентября бродячий пес набросился на ее сына, когда тот шел в школу.

Знают ли рядовые украинцы, как действовать при встрече со стаей агрессивных собак?

"Бежать – я бы наверное, не бежала, потому что, говорят, собака побежит, если будешь бежать. Я бы наверное остановились. Если бы у меня был какой-то предмет, то пыталась бы ее как-то отвлечь" – говорит Инна, жительница Киева.

Обходить собак другой дорогой – действительно один из самых безопасных вариантов, объясняет Сергей Шаргородский кинолог:

"Если нет возможности разминуться, и вам вот туда все же надо, тогда необходимо вооружиться. Теми же камнями, палками"

Главное в такой ситуации не запаниковать и отогнать от себя стаю. Используйте все, что попадется под руку. Например, снять сумку и просто отмахиваться ей. На расстоянии. Бежать или отступать не стоит. Это может только навредить.

"Попытка отступать это демонстрация страха. А когда вы делаете действие в сторону собаки – вы показываете, что вы сильнее"

Уличные псы могут не только сильно напугать, но и заразить бешенством, отмечает врач.

"Не обязательно, чтобы животное покусало. Она может либо покусать, либо поцарапать или даже обслюнявить. То есть, если на кожу попадает слюна – это может уже быть очень опасным" – говорит Виктор Сидоренко, хирург.

Поэтому при малейшем подозрении инфицирования, направляйтесь в больницу.

Но не только бездомные собаки нападают на людей. Агрессивные большие псы, бегающие без поводков во время выгула, не менее опасны. Ранее новости "Сегодня" разбирались в том, как найти управу на владельцев псов и как требовать возмещения убытков.

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