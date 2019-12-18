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Студенческий в смартфоне: когда запустят проект в Украине

18 декабря, 15:29

В Минцифры озвучили дату, когда учащиеся вузов смогут забыть о физических студенческих

/ Фото: Pixabay

В скором времени учащиеся в вузах и профтехучилищах смогут пользоваться электронными студенческими и ученическими билетами.

Как сообщили 18 декабря в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, в начале 2020 года в Украине запустят экспериментальный проект, благодаря которому электронные учебные документы появятся в мобильных приложениях.

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Оцифровывать билеты будут с согласия лица на использование его или ее персональных данных из Реестра студенческих (ученических) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Кроме того, е-билет будет создаваться автоматически при наличии всех необходимых сведений о студенческом или ученическом билете в Реестре ЕГЭБО и будет содержать электронный идентификатор (QR-код).

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Проверять электронные билеты на достоверность будут при помощи специальных технических устройств без предъявления физического документа.

Напомним, что водительские права в Украине тоже хотят оцифровать и перенести в смартфон. После этого водителям будет не обязательно носить пластиковое удостоверение, а его отсканированный вариант будет в телефоне – полицейский во время проверки сможет считать QR-код. Бета-тестирование мобильного приложения "Дія" началось 16 декабря.

Кроме этого, в рамках "цифровизации" Украины власти готовят украинцам электронную революцию: все функционирующие е-реестры баз данных унифицируют и сделают более доступными и понятными для пользователей. С этой целью правительство планирует создать единый портал государственных услуг.

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вузы университет студенческий билет высшее образование цифровизация профтехобразование

Источник: Сегодня

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