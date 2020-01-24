Суд изменил меру пресечения фигурантке дела Шеремета Яне Дугарь

Фото: Сегодня

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Суд принял решение по мере пресечения Яны Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета. Круглосуточный домашний арест в Киеве ей заменили на ночной домашний арест в Днепропетровской области. Соответствующее решение вынес Печерский районный суд Киева.

Так, защита подозреваемой просила суд изменить меру пресечения на личное обязательство, чтобы Дугарь могла проходить службу в воинской части в пгт Гвардейское Днепропетровской области, а также обучение во Львове.

В свою очередь прокурор пытался убедить судью, что в случае свободного перемещения подозреваемая может оказать давление на свидетелей по делу, скрыть какие-то доказательства или бежать из страны. В то же время адвокат подчеркнул, что его подзащитная сдала загранпаспорт и не смогла бы покинуть страну.

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В результате судья частично удовлетворил ходатайство адвокатов, изменив круглосуточный домашний арест в Киеве на ночной, который она должна исполнять в пгт Гвардейское Днепропетровской области до 8 февраля.

После судебного заседания адвокат отметил, что "абсурд понемногу отступает".

"Сначала ей изменили меру пресечения в части пребывания в Киеве (а не исполнять домашний арест в Днепропетровской области). Наше ходатайство удовлетворили частично: она будет свободна в течение дня с 7:00 до 20:00. Она сможет проходить воинскую службу, а ночевать, как я понял из оглашенного решения, она должна на территории воинской части (в пгт Гвардейское)", – сказал один из защитников, а второй уточнил, что для выезда на учебу во Львов необходимо будет просить соответствующее разрешение у следователя.

Отметим, что накануне суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения для еще двух фигурантов дела – Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Первой судебное заседание назначено на 3 февраля, а второму – на 13-е.

Как сообщали новости "Сегодня", что на брифинге МВД военнослужащую 95-й бригады, медика Яну Дугарь называли "разведчиком". По версии следствия, она помогала организатору убийства Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которая якобы подложила бомбу под автомобиль Шеремета. На предоставленной правоохранителями записи она говорит о том, что боится обыска, что в квартире есть семь телефонов и книги по саперскому делу.

Она подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и п. 5,12 ч. 2 ст. 115 (совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В то же время депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявляла об алиби Яны Дугарь. По ее словам, девушка в день убийства Шеремета находилась в зоне боевых действий на Донбассе. Кроме того, Яна Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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