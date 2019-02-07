Суд над военнопленными украинцами в России: адвокаты могут обратиться в ЕСПЧ

Судья отказал украинцам в удовлетворении их жалоб и не стал приобщать копию резолюции ПАСЕ

Фото: AFP

Суд над военнопленными украинцами в России: адвокаты могут обратиться в ЕСПЧ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f6/29e/5c53f629e60b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f6/29e/5c53f629e60b1.jpg 2019-02-07T12:55:00+02:00 Украина Судья отказал украинцам в удовлетворении их жалоб и не стал приобщать копию резолюции ПАСЕ

Московский городской суд отклонил апелляции на продление меры пресечения первой четверки украинских военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко, сообщил глава группы защиты Николай Полозов.

По его словам, заседание проходило в закрытом режиме в присутствии украинцев. На нем судья отказался как приобщить к делу копию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении военнопленных, так и удовлетворить их жалобы.

"Тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена – необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены", – пишет на своей странице в Facebook Полозов.

Напомним, в ноябре состоялось экстренное заседание Европейского суда по правам человека, в ходе которого Страсбургский суд принял решения по захваченным российскими ВМС в Керченском проливе украинским морякам.

Кроме того, в январе депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой призвали Россию немедленно освободить арестованных украинских моряков по обвинению якобы в незаконном пересечении границы.

Мы также писали о намерении адвокатов украинских моряков обратиться в ЕСПЧ. По словам крымского адвоката Эдема Семедляева, это возможно, поскольку украинцы на каждом этапе судебного процесса заявляли, что считают себя военнопленными.

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