Суд оставил Вышинского за решеткой еще на два месяца

Судьи удовлетворили просьбу прокуроров и вынесли ожидаемое решение по подозреваемому в госизмене

Фото: AFP

Суд оставил Вышинского за решеткой еще на два месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/308/c06/5c5308c06326c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/308/c06/5c5308c06326c.jpg 2019-03-26T16:50:19+02:00 Украина Судьи удовлетворили просьбу прокуроров и вынесли ожидаемое решение по подозреваемому в госизмене

Подозреваемому в государственной измене бывшему руководителю РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому продлен арест на два месяца. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем судебном заседании.

Подольский районный суд Киев удовлетворил просьбу прокуроров, и теперь Вышинский останется в СИЗО до 24 мая.

В то же время стороне защиты суд отказал в удовлетворении ходатайства о возвращении прокуратуре обвинительного акта в отношении Вышинского, после чего адвокаты заявили об отводе коллегии судей из-за якобы "предвзятости".

А вот прокуроры не видят оснований для отвода.

Напомним, 15 мая прошлого года Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. В итоге был задержал главред информагентства Кирилл Вышинский, которому сообщили о подозрении в государственной измене.

18 март стало известно, что Вышинского из Херсона этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал адвокат, его подзащитного разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия. Также на днях уполномоченный по правам человека Людмила Денисова показала камеру Вышинского в СИЗО.

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