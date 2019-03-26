Суд оставил Вышинского за решеткой еще на два месяца
Судьи удовлетворили просьбу прокуроров и вынесли ожидаемое решение по подозреваемому в госизмене
Подозреваемому в государственной измене бывшему руководителю РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому продлен арест на два месяца. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем судебном заседании.
Подольский районный суд Киев удовлетворил просьбу прокуроров, и теперь Вышинский останется в СИЗО до 24 мая.
В то же время стороне защиты суд отказал в удовлетворении ходатайства о возвращении прокуратуре обвинительного акта в отношении Вышинского, после чего адвокаты заявили об отводе коллегии судей из-за якобы "предвзятости".
А вот прокуроры не видят оснований для отвода.
Напомним, 15 мая прошлого года Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. В итоге был задержал главред информагентства Кирилл Вышинский, которому сообщили о подозрении в государственной измене.
18 март стало известно, что Вышинского из Херсона этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал адвокат, его подзащитного разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия. Также на днях уполномоченный по правам человека Людмила Денисова показала камеру Вышинского в СИЗО.
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