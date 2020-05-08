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Суд отказался продлить меру пресечения Марусе зверобой по "делу Зеленского"

8 мая, 10:47

Сергей Мартынец

Волонтеру инкриминируют угрозы убийством президенту Украины

Печерской районный суд Киева отказался продлить меру пресечения для волонтера Маруси Зверобой (Елене Биленькой). Об этом сообщил в Facebook ее адвокат Андрей Писаренко.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле". Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайство", – написал адвокат.

Писаренко опубликовал постановление суда:

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 февраля суд принял решение по Марусе Зверобой за угрозы Зеленскому. Ей выбрали меру пресечения в виду личного обязательства с ношением электронного браслета. Стоит отметить, что на судебном заседании она вела себя достаточно дерзко.

В конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении государственного или общественного деятеля). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

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суд мера пресечения Маруся Зверобой

Источник: Сегодня

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