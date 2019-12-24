Суд по делу об убийстве Шеремета: хирурга Юлию Кузьменко оставили под стражей

Юлия Кузьменко с адвокатом

Киевский суд отклонил апелляцию адвокатов хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, на избранную ей меру пересечения. Аналогичное решение накануне было принято и относительно другого фигуранта расследования – Андрея Антоненко.

Таким образом, 24 декабря Киевский апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о заключении женщины под стражу до 8 февраля 2020 года.

Присутствующие в зале встретили решение коллегии криками "Ганьба!".

Не смогло склонить судью на сторону адвокатов и то, что, по словам юридического защитника Юлии Кузьменко, взять на поруки его подзащитную готовы 37 человек.

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В качестве свидетелей сторона защиты вызвала бывшего и нынешнего мужей Кузьменко, ее начальника и мать Ирину Калинкину, которая назвала "Сегодня" причину, по которой, как она считает, началось преследование ее дочери.

Также адвокат Владислав Добош просил заслушать в качестве свидетеля Владимира Ульянова, с которым Кузьменко обсуждала последствия удара по Киеву из "Градов".

Апелляцию Кузьменко планировали рассмотреть 20 декабря, однако из-за неявки прокурора заседание перенесли на 24 декабря. Это возмутило пришедших сторонников подсудимой, которые заблокировали зал заседаний и стеклянный бокс, в котором ее содержали. Чтобы вернуть Юлию Кузьменко обратно в СИЗО, в суд вызвали спецназ, который оттеснил активистов.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Кроме Кузьменко, по делу об убийстве проходят еще четверо подозреваемых: рок-музыкант и воевавший на Донбассе сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко, военный медик-контрактница Яна Дугарь, а также Виталий и Инна Грищенко ("Буча" и "Пума").

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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