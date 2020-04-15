Суд отправил под арест генерала-предателя из СБУ

Под стражей Валерий Шайтанов будет находиться как минимум до 14 июня

Генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, поместили под стражу.

Соответствующую меру пресечения ему 15 апреля избрал Шевченковский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство следователя, о чем сообщили на странице инстанции в Facebook.

Под стражей генерал будет находиться как минимум до 14 июня. При этом следователя и прокурора обязали обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование "с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний, а в случае установления такого диагноза принять меры для обеспечения соответствующего лечения".

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Напомним, контрразведка задержала бывшего руководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерия Шайтанова 14 апреля – его подозревают в государственной измене, совершении терактов и планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

По версии следствия, его курировал сотрудник Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ полковник Игорь Егоров. Его подразделение специализируется на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций в Украине и других странах.

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