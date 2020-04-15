Суд отправил под арест генерала-предателя из СБУ

Генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, поместили под стражу.
Соответствующую меру пресечения ему 15 апреля избрал Шевченковский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство следователя, о чем сообщили на странице инстанции в Facebook.
Под стражей генерал будет находиться как минимум до 14 июня. При этом следователя и прокурора обязали обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование "с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний, а в случае установления такого диагноза принять меры для обеспечения соответствующего лечения".
Напомним, контрразведка задержала бывшего руководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерия Шайтанова 14 апреля – его подозревают в государственной измене, совершении терактов и планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.
По версии следствия, его курировал сотрудник Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ полковник Игорь Егоров. Его подразделение специализируется на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций в Украине и других странах.
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