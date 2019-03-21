В России узнику Кремля хотят дать шесть лет колонии
Российский гособвинитель утверждает, что Павел Гриб умышленно совершил тяжкое преступление
На заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону, где рассматривается дело 21-летнего украинского политзаключенного Павла Гриба, государственный обвинитель потребовал приговорить его к шести годам лишения свободы.
"Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления. Предлагаю признать Гриба виновным в совершенном преступлении. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима", – заявил он.
Сам политзаключенный украинец чувствует себя плохо. Как сообщает Громадське, в связи с его самочувствием, в зал суда вызывали "скорую помощь", после чего заседание продолжили.
"Со времен прошлого заседания, когда я заболел, никто ничего не сделал. Меня увозят сюда и говорят, что я здоров", – говорит парень по-украински журналистам.
TWITTER— Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 21, 2019
Гриб утверждает, что из-за постоянных болей и тошноты он не в состоянии участвовать в дебатах по собственному делу, и называет его исключительно политическим.
Ранее его отец заявлял о том, что Павел с детства имеет инвалидность, а сейчас к основной болезни добавились еще симптомы цирроза печени и болезни Альцгеймера.
Напомним, что украинца посетил украинский врач Василий Притула, который подтвердил у него ухудшение состояние и заявил, что больному гипертензией противопоказано содержание в СИЗО.
Стоит отметить, что "скорую" в зал суда Грибу вызывают уже не впервые. Мы уже писали об этом в феврале.
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