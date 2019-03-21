В России узнику Кремля хотят дать шесть лет колонии

Российский гособвинитель утверждает, что Павел Гриб умышленно совершил тяжкое преступление

Фото: facebook.com/profile.php?id=100007892136721.

В России узнику Кремля хотят дать шесть лет колонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36e/15a/5c936e15a2e5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36e/15a/5c936e15a2e5f.jpg 2019-03-21T12:57:00+02:00 Украина Российский гособвинитель утверждает, что Павел Гриб умышленно совершил тяжкое преступление

На заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону, где рассматривается дело 21-летнего украинского политзаключенного Павла Гриба, государственный обвинитель потребовал приговорить его к шести годам лишения свободы.

"Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления. Предлагаю признать Гриба виновным в совершенном преступлении. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима", – заявил он.

Сам политзаключенный украинец чувствует себя плохо. Как сообщает Громадське, в связи с его самочувствием, в зал суда вызывали "скорую помощь", после чего заседание продолжили.

"Со времен прошлого заседания, когда я заболел, никто ничего не сделал. Меня увозят сюда и говорят, что я здоров", – говорит парень по-украински журналистам.

Гриб утверждает, что из-за постоянных болей и тошноты он не в состоянии участвовать в дебатах по собственному делу, и называет его исключительно политическим.

Ранее его отец заявлял о том, что Павел с детства имеет инвалидность, а сейчас к основной болезни добавились еще симптомы цирроза печени и болезни Альцгеймера.

Напомним, что украинца посетил украинский врач Василий Притула, который подтвердил у него ухудшение состояние и заявил, что больному гипертензией противопоказано содержание в СИЗО.

Стоит отметить, что "скорую" в зал суда Грибу вызывают уже не впервые. Мы уже писали об этом в феврале.

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