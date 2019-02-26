Суд принял решение по генералу Замане

Бывший начальник Генерального штаба ответил на обвинения в развале армии

Владимир Замана. Фото: Сегодня

Суд принял решение по генералу Замане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3d6/be6/5c73d6be6a145.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3d6/be6/5c73d6be6a145.jpg 2019-02-26T01:10:00+02:00 Украина Бывший начальник Генерального штаба ответил на обвинения в развале армии

Печерский районный суд Киева арестовал сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога задержанного по подозрению в госизмене экс-начальника Генерального штаба (2012-2014 гг.) Владимира Заману.

После более 4 часов судебного заседания, соответствующее решение огласил судья Печерского райсуда Киева в ночь на вторник, 26 февраля.

Следственный судья огласил только резолютивную часть определения.

"Рассмотрев ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей… суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить и применить в отношении Заманы Владимира Михайловича меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей исчислять по 27.03.2019 года", - сказал следственный судья.

Определение следственного судьи подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном суде Киева.

Полный текст определения суда будет оглашен 1 марта в 9 утра.

Во время судебного заседания Замана резко ответил судье на вопрос о вручении ему подозрения накануне утром: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать это галиматье".

Отметим, на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказывал, что генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

В свою очередь сам Замана перед судебным заседанием рассказал журналистам, что в 2014 году не сбежал из страны и якобы призывал ввести военное положение в связи с возможным вторжением России. Также он прокомментировал слова Матиоса о расформировании более 70 воинских частей.

"Прошло 5 лет – начинают разбираться … Я закрывал все то, что не нужно было Вооруженным силам … Речь шла об оркестрах, всевозможных вспомогательных (войсках) и так далее, которые балластом висели на Вооруженных силах", – пояснил генерал.

Отметим, что Замане грозит до 15 лет тюрьмы, если его признаю виновным в государственной измене.

Читайте подробней, кто такой Замана, чем он занимался при Януковиче, и за что был уволен.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.