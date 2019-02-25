Уволен Януковичем за отказ штурмовать Майдан: кто такой генерал Замана

Экс-начальник Генштаба даже включен Россией в список лиц, на которых наложены санкции

Владимир Замана. Фото: Сегодня

Уволен Януковичем за отказ штурмовать Майдан: кто такой генерал Замана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3d6/be6/5c73d6be6a145.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3d6/be6/5c73d6be6a145.jpg 2019-02-25T13:54:00+02:00 Украина Экс-начальник Генштаба даже включен Россией в список лиц, на которых наложены санкции

Генерал-полковник Владимир Замана сегодня был задержан по подозрению в государственной измене. Во времена Януковича он был начальником Генерального штаба ВСУ, но потом был уволен руководством страны во время событий на Майдане в феврале 2014-года и переведен на другую должность.

Как сообщает издание "ГОРДОН" со ссылкой на источник, ему вручили подозрение за то, что в период с 2010-го по 27 февраля 2014 Замана якобы принимал "противоправные управленческие решения и осуществлял незаконные действия по изменению системы управления войсками, что привело к снижению обороноспособности государства".

Отметим, чтопрокуратура уже попросила суд арестовать генерала Заману. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья (государственная измена) не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признаю виновным.

Военная карьера и отказ штурмовать Майдан

В начале своей военной карьеры Замана проходил службу в Группе советских войск в Германии и в войсках Туркестанского военного округа — командир танкового взвода, командир танковой роты, начальник штаба, заместитель командира танкового батальона, командир танкового батальона.

С 2004 года, после окончания Национальной академии обороны Украины, — заместитель командующего корпуса.

С июля 2005 по май 2007 года — командир 6 гвардейского армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

С 2007 года — начальник Территориального управления Западного оперативного командования.

С 2009 года — заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по боевой подготовке — начальник управления боевой подготовки.

18 февраля 2012 года был назначен начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженных сил. 24 августа того года присвоено воинское звание генерал-полковника.

19 февраля 2014 года из-за несогласия выполнять приказ на тот момент резидента Украины Виктора Януковича и министра обороны Павла Лебедева задействовать украинскую армию с применением аэромобильных бригад с боевым оружием и бронетехникой для зачистки Киева от участников Евромайдана указом президента Украины был уволен с должности начальника Генштаба. В тот же день Янукович своим указом назначил Заману заместителем секретаря СНБО. Сам он рассказывал уже в феврале 2018-го на суде по делу о госизмене Януковича, что против Евромайдана хотели бросить войска.

После отстранения от власти Януковича, 22 февраля генерал был назначен Верховной Радой уполномоченным за деятельностью Министерства обороны (по июнь 2014-го). В марте 2014 года был уволен в запас с правом ношения военной формы.

25 декабря 2018 года включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

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