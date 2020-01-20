Суд присяжных в Украине превратился в фарс – юрист

Присяжные чувствуют постоянное давление, и не могут даже нормально пойти в отпуск

Иллюстрация / Фото: Сегодня

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Украинцы не доверяют судебной системе, и это ни для кого не секрет. Изменить это собирались с помощью отлично знакомой нам из телевизора американской модели – суда присяжных. Такой суд существует в нашей стране с 2013 года, но решением проблемы так и не стал. А о его существовании знают даже далеко не все граждане нашей страны.

По существующему законодательству, стать присяжным может практически каждый гражданин в возрасте от 30 до 65 лет. Есть категории, которым закон запрещает быть присяжными — военным, правоохранителям, народным депутатам и т.д. Также присяжный не может иметь непогашенной судимости, психического заболевания и т.д.

Список присяжных формируют местные рады "по заказу" Государственной судебной администрации: она подает запрос на нужное количество присяжных для каждого суда. Рада утверждает этот список на два года, может пополнить его или продлить. Заявив о желании стать присяжным, человек должен быть готов к тому, что следующие два года его жизни могут пройти в судах. Присяжные защищены законодательством так же, как и судьи, их не могут уволить с основного места работы. При этом работа в судах оплачивается: сейчас присяжные получают примерно 250 гривен в час за участие в заседаниях.

Уголовные дела рассматривают двое судей и трое присяжных (еще двое "запасных" должны постоянно посещать заседания). Гражданские дела – судья и двое присяжных.

Описанная картина, возможно, выглядит идиллической. Но на самом деле все плохо. Институт присяжных в нынешнем виде является головной болью и для судей, и для подозреваемых, и для самих присяжных. А главное — не выполняет свою основную функцию: обеспечивать с помощью представителей общественности "суд факта".

"Украина не просто дозрела, но и перезрела для того, чтобы иметь полноценный суд присяжных, то есть "Большое жюри". Другой вопрос – из этого не нужно делать фарс. Два-три человека присяжных, как сейчас, не играют той роли коллективного предохранителя, общественного мнения по уголовным делам, которую суд присяжных должен играть", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" экс-генпрокурор, глава Союза юристов Украины Святослав Пискун.

Как рассказал, в свою очередь, глава Ассоциации присяжных Украины Сергей Саханенко, институт присяжных имеет целый ряд проблем, существенно осложняющих его работу.

Например, присяжные должны принимать решения и голосовать по весьма сложным профессиональным вопросам, предусмотренным статьей 368 Криминального процессуального кодекса.

"Люди (присяжные. – Авт.) мало подготовлены, как правило. И двое судей фактически могут навязать им свою точку зрения разными способами. Сказать: ну, вы неграмотные, я тут все подготовил, подпишите, и все. То есть сейчас присяжные часто зависимы от профессиональных судей. А это вымывает смысл института присяжных. Ведь в чем этот смысл? Профессиональные судьи судят по закону, а присяжные – по справедливости. И бывает, что по закону нужно человека наказать, а по справедливости – отпустить. Но когда превалирует профессиональная точка зрения судьи, это невозможно", – говорит Сергей Саханенко.

Есть у присяжных и много других проблем. Небольшую плату за участие в процессах приходится "выбивать", а труд присяжных, по сути, не регламентирован. Украинское законодательство предполагает непрерывность судебного процесса, однако на практике это не реализовано: часто перерывы между заседаниями составляют месяцы. Фактически несколько лет присяжный должен сидеть дома, ожидая повестки в суд. Добросовестные присяжные даже не могут пойти в отпуск, попросив замену, – это не предусмотрено.

Есть сложности и с подготовкой пакета документов для желающих стать присяжными – множество справок кандидат должен собрать самостоятельно. Кроме того, рады часто затягивают с утверждением списков присяжных. В итоге в судах хронический недобор присяжных.

"Желающих, по большому счету, нет. Судебная администрация буквально уговаривает местные рады найти таких людей. И если в небольших населенных пунктах это сделать проще, то в больших городах есть большие трудности. Люди прежде всего интересуются: а что я буду с этого иметь? А ничего. Кроме головной боли и небольшого вознаграждения!" – говорит Сергей Саханенко.

У судей, кроме дефицита присяжных, есть и другие проблемы: неявка присяжных на заседания.

"Бывало, судьи буквально умоляют: придите на заседание! Ведь судей также наказывают за длительное рассмотрение дел", – говорит Сергей Саханенко.

Больше о том, с какими трудностями сталкиваются присяжные в нашей стране, читайте в нашем материале "Зарабатывать в суде может каждый: когда в Украине будет суд присяжных, как в США".

Напомним: впервые в истории Украины суд с участием присяжных проходил в Лычаковском районном суде Львова: там рассматривали дело по обвинению гражданина Королевства Марокко Шакиба Отмана в умышленном убийстве известного львовского хирурга Леона Фрайфельда.

Участница того процесса, львовянка Ольга Калитовская позже вспоминала, что быть присяжной оказалось очень утомительно, а однажды ее даже увезли из суда на скорой:

"Самая большая сложность в том, что чувствуешь постоянное давление. Речь не идет о каких-то угрозах. Просто на присяжных давят морально — как защита, так и обвинение — с требованием принять нужное им решение. Однажды с судебного заседания меня привезли на скорой в больницу — сдали нервы", – признавалась она.

Как известно, не так давно в Украине депутаты занялись реформированием судебной системы:

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