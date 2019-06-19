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Суд признал незаконным и отменил увольнение Аласании

19 июня, 20:45

12 февраля наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая 2019 года

Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив)
Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив).

Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о досрочном прекращении контракта с главой правления "UA: Суспильне" Зурабом Аласанией. Об этом сообщает "UA: Суспильне".

Как сообщается, суд постановил, что решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с главой правления было принято со значительными нарушениями, является незаконным и подлежит отмене.

Как известно, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам председатель правления публичного акционерного общества "Национальная общественная телекомпания Украины" Зураб Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования относительно досрочного расторжения контракта с ним.

В ноябре 2016 года Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины, которую возглавлял с марта 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен на пост председателя правления НОТУ.

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Тег суд, Аласания, НОТУ, Общественное

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