Суд продлил арест подозреваемым в убийстве Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил арест подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"В пятницу, 21.09.2018, по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По решению суда срок меры пресечения в виде содержания под стражей продлен до 19.11.2018", – говорится в сообщении.

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В деле об убийстве Вороненкова сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам преступления. Два исполнителя преступления находятся под стражей, материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и еще двух соучастников, которые скрываются от следствия и находятся в розыске, выделены в отдельное производство. Досудебное расследование в нем продолжается. Всем подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск, также его разыскивает и Интерпол. Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Напомним, убийство Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Вороненкова стали личная месть и политические интересы.