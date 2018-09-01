Суд вынес приговор обвиняемому в организации покушения на Бабченко – глава СБУ

Голосеевским районным судом Киева было вынесено решение в деле о покушении на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Обвиняемый в организации попытки убийства Борис Герман приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы", – сказал Грицак журналистам в субботу.

По его словам, приговор вступит в силу через месяц.

Глава СБУ уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться", – отметил В.Грицак.

Как сообщил ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, 21 августа Б.Герман пошел на подготовку сотрудничества со следствием.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко – жив, и это была спецоперация СБУ по инсценировке его гибели для поимки российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

Глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста. Им оказался Борис Герман.