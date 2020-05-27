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Суд запретил Вятровичу говорить, что символика СС "Галичина" не нацистская

27 мая, 15:58

Денис Беспалов

С Вятровичем судился глава Украинского еврейского комитета

Суд в Киеве признал незаконным утверждения экс-главы Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича, что символика дивизии СС "Галичина" (золотой лев с тремя коронами на голубом фоне) не является нацистской. Об этом в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, который ранее подал соответствующий иск.

Как сообщил истец, суд постановил "признать противоправными действия УИНП и его главы по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено".

По словам Долинского, суд также обязал Институт нацпамяти и его руководство "воздержаться от действий по распространению выводов о том, что символика дивизии войск СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено".

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Кроме этого, суд взыскал с Института нацпамяти судебные издержки в размере 960 грн.

Как отметил Долинский, Вятрович в суд не явился, поэтому заседание состоялось без него.

Напомним, 3 декабря Владимир Вятрович принял присягу народного депутата и вошел во фракцию "Европейская солидарность".

Видео: Facebook

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Украина символика сс галичина Владимир Вятрович

Источник: Сегодня

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